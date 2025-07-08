Haberlerden etkilendi yola çıktı! 81 ili 8 yılda dolaştı 'Bu yaptıklarım sayesinde huzur buluyorum'

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Çankırı'da yaşayan Okan Sütçüoğlu, şehit haberleri ve cenaze törenlerinden etkilenerek önce Çankırı'daki şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek bakım ve onarımlarını yaptı.

Minnet borcu duygusuyla diğer illerdeki şehit kabirlerini de ziyaret etmeye başlayan Sütçüoğlu, 8 yılda Türkiye'nin 81 ilini dolaşarak 8 bini aşkın şehit mezarını ziyaret etti. Şehit kabirlerinde sadece dua etmekle kalmayan Sütçüoğlu, bakım ve onarımlarını da gönüllü olarak üstlendi. Düzenli olarak şehit kabirlerini ziyaret ettiğini ifade eden Sütçüoğlu, şehitlere olan vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.

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Katıldığı şehit cenaze törenlerinden etkilendiğini ve bunun üzerine kabirleri ziyaret etmeye başladığını ifade eden Sütçüoğlu:

"Çevremizdeki şehit haberleri ve cenazeleri beni bu manevi duyguya iten yön oldu. Biz, bu güzel topraklarda yaşayabiliyorsak kıymetli şehitlerimiz sayesindedir. Minnet borcumu ödemek amacıyla şehit ziyaretleri yaparak unutulmadıklarını onlara göstermeye çalışıyorum. Şu ana kadar 81 ilde 8 binin üzerinde şehit kabri ziyareti yaptım. Hala daha ziyaretlerim devam ediyor. Öncelikli olarak 81 ilin mezarlıkları ile başladığım bu yolda artık en ücra köşede, gidilmez denilen köylerde bile şehitlerimizi bularak onları ziyaret ediyorum. Gittiğimiz yerlerde şehit ailelerini de ziyaret ediyorum. Şehitlerimizin mezarlarında herhangi bir sorun varsa kendi çapımda yapmaya çalışıyorum, yapamasam da ilgili devlet kurumlarına bildiriyorum" dedi.

"Bu yaptıklarım sayesinde gönlüm huzur buluyor" ifadelerine yer veren Sütçüoğlu, "Şehidimize karşı minnettarlık borcumuzu ödemiş oluyorum. Bununda manevi hissiyatını duyduğum için faaliyetlerime devam ediyorum. Faaliyet yaparken genelde yanımda şehit aileleri oluyor. Çünkü aynı duyguları paylaşan kişilerin bu hizmeti vermesi hem şehit ailesine, hem de bana ayrı bir duygu katıyor. Aynı zamanda şehidin mezarlığında bulunan bayrağı doğal sebeplerden dolayı zamanla yıpranmış oluyor, değişimlerini yapıyorum, kabir bakım onarım, çevre temizliği gibi işleri yaparak elimden geldiğince hizmet etmeye çalışıyorum" diye konuştu.