Haberler maalesef art arda geliyor! Bu görüntülerde patlama

İşte geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin değişik noktalarından gelen ve kimsenin normalleşmesini, istemeyeceği çevre kirliliği haberlerinden sadece bazıları:

KARAKÖY SAHİLİ ÇÖP İÇİNDE

Karaköy sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik kameralara yansıdı.

Beyoğlu Karaköy Sahilinde deniz üzerinde biriken çöp tabakaları görenlerin tepkisine neden oldu. İstanbul Boğazını kullanan gemilerden ve çevredeki insanlar tarafından atılan çöplerin kıyıya vurmasıyla Karaköy Sahili’nde çirkin görüntüler oluştu. İstanbul Boğazı üzerinde oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandı. - (Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/DHA)



OKSİJEN DEPOSU YAYLA, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Niğde’nin Ulukışla İlçesi Bolkar Dağları eteklerinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Meydan Yaylası, vatandaşların piknik sonrası bıraktıkları atıklar nedeniyle çöp yığınlarıyla doldu.

Ulukışla ilçesinde, birbirinden güzel çiçekler, ters lale ve karlı dağ manzaraları nedeniyle bölgenin en çok tercih edilen mesire alanı olan Meydan Yaylası, hafta sonunda piknikçilerin akınına uğradı. Karlı bölgede mangal yapan piknikçilerin gün sonunda bıraktıkları atıklar ise doğa harikası bölgeyi çöplüğe çevirdi. Dünyanın tek ötmeyen Toros Kurbağasının yaşadığı arazideki çevre kirliliğine büyük tepki gösteren Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) Başkanı Mehmet Yakut, bölgenin kontrol altına alınmasını, görevlilerin bulundurulmasını ve girişin paralı olmasını istedi. - (Malik GÖDELİNER/DHA)



DOĞA HARİKASINA ÇÖPLERİNİ GETİRİP BIRAKIYORLAR

Antalya'da ormanın içindeki Kocaçay Şelalesi, manzarasıyla görsel bir şölen sunuyor.

Şelaleye gelen bazı ziyaretçilerin arkasında bıraktığı çöpler ise doğaseverlerin tepkisini çekiyor.

İZMİR’DE DE AYNI MANZARA YAŞANDI

İzmir’in önemli sahil şeritlerinden Kordon, akşamları yaz havasının keyfini sürenlerin adresi oluyor. İzmirliler, arkadaşlarıyla Kordon sahilinde oturup, vakit geçiriyor.

Ancak bazı kendi bilmezlerin çöplerini kordonda bırakması tepkiye neden oluyor. Bazı kişilerse sorumsuzca yedikleri çekirdek kabuklarını çimlerin üzerine atarak temizlik göevlilerin işini zorlaştırıyor. ( Gökçe ADAR /DHA)



BELEDİYELER DE TEPKİLİ

Bazı belediyeler de sosyal medya hesaplarından çevreyi kirleten sorumsuzlara tepki gösterdi.

Üsküdar belediyesi oturduğu bankın etrafını çöp içinde bırakıp gidenlerin görüntüsünü , “Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil...” mesajıyla paylaştı.

“Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil...” pic.twitter.com/MTUxyTqMuf — Üsküdar Belediyesi (@uskudarbld) June 10, 2020

Sarıyer Belediyesi de hafta sonu sahili adeta çöplüğe çevirenlere tepki göstererek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “‘Kurtaran doktor var nasılsa’ diye pencereden atlamıyor, ‘Avukat beraat ettirir’ diye kolayca suça karışmıyorsanız ‘Temizleyen var nasılsa’ diye bu çirkin görüntüyü yaratamazsınız. Bu her şeyden önce VİCDAN meselesi” ifadelerini kullandı.