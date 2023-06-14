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Haberi okudu yine tehdit etti

Güncelleme Tarihi:

#Istanbul#Tehdit#Dilek Acu
Haberi okudu yine tehdit etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 07:00

İstanbul Eyüpsultan'da, birlikte yaşadığı ve alkol bağımlısı olduğu öne sürülen A.Ç.’den (46) şiddet gören Dilek Acu’nun (41) feryadını dün “Artık bıktım” başlığı ile vermiştik. Haberleri gören A.Ç. önceki gece 22.00 sıralarında tekrar evin önüne gelip ”Seni bu evde yaşatmayacağım” diyerek tehditler savurdu. A.Ç'den tekrar şikayetçi olan ve yetkililere seslene Acu, "Bununla nasıl baş edeceğim?” dedi.

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İstanbul Eyüpsultan'da, birlikte yaşadığı ve alkol bağımlısı olduğu öne sürülen A.Ç.’den (46) şiddet gören Dilek Acu’nun (41) feryadını dün “Artık bıktım” başlığı ile vermiştik. Ancak 1 çocuk annesi kadın yine tehditle karşı karşıya kaldı. Gece evin önüne gelen A.Ç., ”Seni bu evde yaşatmayacağım” diye bağırdıktan sonra ortadan kayboldu. Acu yeniden şikâyette bulundu. Haberleri gören A.Ç. önceki gece 22.00 sıralarında tekrar evin önüne geldi.

‘BUNUNLA NASIL BAŞ EDECEĞİM’ 

Acu'nun cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde, A.Ç. soyunarak tehditler savurdu, ”Seni bu evde yaşatmayacağım” diye bağırdı. Acu, KADES uygulamasını kullanarak ihbarda bulunduktan sonra, A. Ç. evin etrafından uzaklaştı. Tekrar şikâyetçi olan Acu, yetkililere seslendi: “Haberlerden sonra daha çok agresifleşti. Bununla nasıl baş edeceğim?”

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#Istanbul#Tehdit#Dilek Acu

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