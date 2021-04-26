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Anıl ATAR- Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- AA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Haberi alınca yıkıldılar! Geriye yürek burkan görüntü kaldı

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Adana'da meydana gelen olayda sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Azize Alhasan hayatını kaybetti. Acı haberi alan çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Merkez Yüreğir ilçesi Yalnızca Mahallesi'nde tarım işçisi Suriye uyruklu Kadrah ve Muhammed Alhasan çifti, 9 yaşındaki zihinsel engelli kızları Azize Alhasan'ı kaldıkları çadırdan çıkıp dönmemesi üzerine yakınlarıyla çevrede aramaya başladı.

Arama sırasında çocuğun terlikleri sulama kanalının kenarında bulundu.

Haberi alınca yıkıldılar Geriye yürek burkan görüntü kaldı

Azize Alhasan'ın suda sürüklendiğini fark eden yakınları, kanala girip çocuğu kıyıya çıkartarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan çocuğun yakınları gözyaşı döktü.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haberi alınca yıkıldılar Geriye yürek burkan görüntü kaldı

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