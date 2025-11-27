"Habercilik Türkiye’de her yerden daha zor"

Haberin Devamı

“HABERCİLİĞİN ne kadar zor olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Dünyanın her yerinde habercilik zor, Türkiye’de daha zor. Çünkü Türkiye’de haberin akışı, dünyadaki haberin akışının 5-10 katı daha fazla. Sadece siyasi olarak söylemiyorum, aynı gün içerisinde Avrupa ülkesinde yaşadığınız olayların 3-5 katını Türkiye’de yaşıyorsunuz ve hemen değişiyor, 2 saat sonra bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Bu bakımdan haberin doğru, düzgün ve güvenilir bir şekilde ve dünya kamuoyunda paylaşılması fevkalade hassas bir beceri haline geliyor. Hem reyting hastalığına kapılmadan hem de herhangi bir şekilde dezenformasyon içine düşmeden, hatta dezenformasyonla mücadele ederek bir uğraş ortaya koymak zorunda. Bunun da işlerini çok daha hassas hale getirdiğini, çok daha zor hale getirdiğini biliyorum.

Haberin Devamı

HESAP VERECEKLER

Anadolu Ajansı Türkiye’nin küresel adalet perspektifine hizmet eden, destek veren fevkalade önemli bir kuruluşumuzdur. En zor şartlarda, yıkıntıların arasında hayat mücadelesi veren Gazzeli insanlara, Filistinli kardeşlerimize Anadolu Ajansı sadece bir kamera, bir fotoğraf makinesi olarak değil, aynı zamanda büyük bir umut olarak yaklaşmış ve onların ayakta kalmasını sağlayan önemli unsurlardan birisi olmuştur. Tarih yazacak ömrümüz olursa göreceğiz. Gazze’nin bu kasapları, bu katilleri, bu hainleri mahkemelerde hesap verecek ve inşallah başta Netanyahu olmak üzere cezalarını göreceklerdir. Uluslararası Adalet Divanı’na sunulan kanıtların çok büyük bir kısmı Anadolu Ajansı ve TRT’nin elde etmiş olduğu kanıtlardır. Türkiye’nin kuruluşuna şahitlik etmek ve bunu yaymak için kurulan Anadolu Ajansı, inşallah tam manasıyla bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü sağlanmış olan bir Filistin devletinin de kuruluşuna şahitlik ederek tarihi misyonunu sürdürecektir.”

BAŞIMIZ DİK OLSUN İSTERİZ

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de gazetecilerin, hakikatin savunucusu olduğunu söyledi. Karagöz, “O yüzden bir şekilde hakikatin savunusunu yaparken başımız dik olsun isteriz. Kimseye boyun eğmek istemeyiz, Allah’tan başka. Bu ödülleri hakikati savunan, doğru, kaliteli, nitelikli haberciliği yapmaya çalışan bütün arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Asıl mesaj nerede saklı? Haberi görüntüle

SEKİZ ÖDÜL DAĞITILDI

- Törende, Yılın Haberi Ödülü’ne, “Ben bilmem joker bilir” haberiyle Milliyet gazetesinden Ozan Ömer Kadüker layık görüldü. En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü’nü Sabah gazetesinden Halit Turan, En İyi Televizyon Haberi Ödülü’nü CNN Türk’ten Halil Kahraman, En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü’nü ise GDH Dijital’den Yasin Tekşen aldı. Ayşe Olgun, Dilber Dural, Efe Özdemir, Mustafa İstemi’ye de özel ödül verildi.