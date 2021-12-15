Haberci objektifinden 15 Temmuz

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Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ali Ekber Karaçam’ın üstlendiği belgesel 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde görücüye çıktı. Ali Ekber Karaçam, “15 Temmuz’un Objektifleri belgesinde biz o gece çalışan gazeteciler olarak bu gecenin unutulmaması, unutturulmaması adına böyle bir şey yapmaya karar verdik. Muhabir, haber kameramanı ve foto muhabiri 107 kişiyi, 90 dakikaya sığdırdık ve çok önemli bir belgesel oldu. Çekimleri ise 480 gün sürdü. Belgeselin ilk gösterimi 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yapılmıştı” dedi.

Ali Ekber Karaçam