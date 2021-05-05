Haber spikeri Teoman Alili koronaya yenildi

Ulusal Kanal’ın ana haberlerini sunan Teoman Alili, geçtiğimiz hafta koronavirüs teşhisi konularak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. 43 yaşında hayatını kaybeden Alili’nin ana haber bültenini kapatırken kullandığı “Varlığım Türk varlığına emanet olsun” sözünü sosyal medyada tekrarlayan sevenleri, “Varlığı Türk varlığına emanet oldu” diye yazdı. Ergenekon soruşturmaları döneminde gözaltına alınan ve Makedonya vatandaşı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilen Teoman Alili, 4 yıl sonra Türkiye’ye dönebilmişti. Kuzey Makedonya Türklerinden olan Alili için başsağlığı mesajı yayınlayan Ulusal Kanal Yönetim Kurulu, “Teoman! Resneli Niyazi’ye, Talat Paşa’ya, Mustafa Kemal’e bizden selam söyle... Aynı senin gibi, onların izinde biz de bu milletin fedaisi olacağız. Vatan sağ olsun!” ifadelerini kullandı. ‘Yugoslavya Dersleri’, ‘Küresel Irkçılığın Kurbanları’ ve ‘Balkan Hikayeleri’ isimli yayımlanmış üç kitabı olan Teoman Alili, İstanbul Yeni Ayazağa mezarlığında toprağa verildi.

PERİNÇEK: ‘GÖKTEN BİR YILDIZ KAYDI’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal’a bağlanarak, “Türk milletinin başı sağ olsun. Gökten bir yıldız kaydı. O bir iyimserlik timsali. Bir anı yok karamsar olduğu. Bırakalım bir saati, bir gün, bir an bile kimse onu karamsar görmemiştir. Hep iyimser, hep umutlu. Çünkü gerçek bir devrimciydi” dedi.

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