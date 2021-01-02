MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHaber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu
GeriGündem Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu
Abone Olgoogle-news

DİYARBAKIR'da 3 gündür haber alınamayan kalp hastası Bahriye Dündar (88), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu
Olay, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 43'üncü Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Bahriye Dündar'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kapıyı açamayınca, yakınlarına ulaştı. Ancak yakınlarında anahtar olmayınca, bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye merdiveni ile 3'üncü kattaki balkondan eve giren ekipler, Dündar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekipleri Dündar'ın öldüğünü tespit etti.

Bahriye Dündar'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle