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Haber alınamayan üniversite öğrencisi ağaca asılı halde bulundu

#Hakan Akdeniz#Ölüm#İzmit
Haber alınamayan üniversite öğrencisi ağaca asılı halde bulundu

İzmit’te, üniversite öğrencisi Hakan Akdeniz (22), ağaçta ipe asılı halde bulundu. Akdeniz’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Hakan Akdeniz'den, geçen pazartesi akşam saatlerinde yaşadığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Arkadaşlarının endişelenmesi üzerine ailesine haber verildi. Denizli'de yaşayan baba Erdal Akdeniz, İzmit’e gelerek polise başvurdu.

Haber alınamayan üniversite öğrencisi ağaca asılı halde bulundu

En son görüldüğü yer olan Çayırköy bölgesinde çalışma başlatan jandarma, gidebileceği farklı adreslerde aramalarını sürdürdü. Aramaların 3'üncü gününde Hakan Akdeniz'in cansız bedeni, en son görüldüğü yer olan öğrenci yurdundan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Çayırköy bölgesindeki ağaçlık alanda bir ağaca asılı halde bulundu. Hakan Akdeniz'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Akdeniz’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Hakan Akdeniz#Ölüm#İzmit

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