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Haber alınamayan alzaymır hastası böyle bulundu

#Alzaymır#Kayıp#Binali Kurç

Bursa'da gece saatlerinde evden çıkan bir daha da haber alınamayan alzaymır hastası Binali Kurç (65), 1 saatlik arama çalışmasının ardından uçurumda yaralı halde bulundu.

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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Beşevler Mahallesi’nde bulunan evinden gece saatlerinde ayrılan Binali Kurç’tan haber alamayan akrabaları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kurç’un gidebileceği alanlarda arama çalışması başlatan ekipler, bir yandan da yanında bulunan telefonu arayarak ulaşmaya çalıştı. Bir süre sonra telefonuna cevap veren Kurç, çukura düştüğünü ve çıkamadığını söyledi. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler bölgede bulunan inşaat ve ağaçlık alanları kontrol etti.

Haber alınamayan alzaymır hastası böyle bulundu



EVİNE 2 KİLOMETRE UZAKTA 

Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmasının ardından ekipler Kurç'u evinin 2 kilometre uzaklığındaki Beşevler Mahallesi Selvi Sokak'taki 15 metrelik uçurumda buldu. Ekiplerin talebi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kurç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kurç’un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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#Alzaymır#Kayıp#Binali Kurç

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