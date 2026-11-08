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Haber alamayan yakınları dükkana koştu: Sanayi sitesinde acı son

Güncelleme Tarihi:

#Erzincan#Sanayi Sitesi#Oto Tamir
Haber alamayan yakınları dükkana koştu: Sanayi sitesinde acı son
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 08:54

Erzincan'da dün gün boyu kendisinden haber alınamayan oto tamircisi M.K., Eski Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmasının ardından 44 yaşındaki esnafın cenazesi morga kaldırılırken, ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 07.30 sıralarında kent merkezindeki Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Haber alamayan yakınları dükkana koştu: Sanayi sitesinde acı son

Edinilen bilgiye göre, Kılıçkaya Oto Tamir Bakım Servisi'nin sahibi M. K'den (44) dünden bu yana haber alamayan yakınları, iş yerine gitti.

İş yerine giren yakınları, M. K'yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Haber alamayan yakınları dükkana koştu: Sanayi sitesinde acı son

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından M. K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Erzincan#Sanayi Sitesi#Oto Tamir

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