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HABAŞ fabrikasındaki patlamaya ilişkin 9 kişi tutuklandı: Mehmet Rüştü Başaran'a ev hapsi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Habaş#Patlama
HABAŞ fabrikasındaki patlamaya ilişkin 9 kişi tutuklandı: Mehmet Rüştü Başarana ev hapsi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 08:53

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen, 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

HABAŞ fabrikasındaki patlamaya ilişkin 9 kişi tutuklandı: Mehmet Rüştü Başarana ev hapsi

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli nöbetçi hakimliğine çıkarıldı. "Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla 9 kişi tutuklandı.

HABAŞ fabrikasındaki patlamaya ilişkin 9 kişi tutuklandı: Mehmet Rüştü Başarana ev hapsi

HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile birlikte bir kişi hakkında hapsi kararı verildi. Tutuklanan şahıslar Menemen Hatundere Cezaevi'ne gönderildi.

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HABAŞ fabrikasındaki patlamaya ilişkin 9 kişi tutuklandı: Mehmet Rüştü Başarana ev hapsi

SORUŞTURMADA 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Aliağa'nın Bozköy Mahallesi'ndeki fabrikanın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükselmişti. Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

HABAŞ fabrikasındaki patlamaya ilişkin 9 kişi tutuklandı: Mehmet Rüştü Başarana ev hapsi

Soruşturma çerçevesinde şirketin yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ile vinç mekanik bakım mühendisi gözaltına alınmıştı.

Patlamanın nedeninin ve muhtemel ihmallerin belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemeleri başlatılırken, fabrikadaki üretim faaliyetleri durduruldu. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Habaş#Patlama

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