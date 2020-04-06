Ha gayret İstanbul

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç İstanbul’a giriş ve çıkışlar durduruldu. Tuzla D-100 karayolundan geçen tüm araçlar, dün polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarında tek tek denetlenirken, önceki günlerde görülen uzun araç kuyrukları da sona erdi. Gelen araçlarda bulunan vatandaşların tek tek kimlikleri kontrol edildi. Şehir dışına çıkmak isteyen araçların ise izin belgelerinin olup olmadığına da bakıldı. İzin belgesi bulunmadığı için geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi.

NE İNSAN NE ARAÇ

İstanbul’un içi de dün sabah hayalet kente büründü. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentte hafta sonlarının uğrak mekanlarında sessizlik hakimdi. Birçok işyerinin alınan tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılması, şehre giriş çıkışların durdurulması ve 20 yaşından küçük, 65 yaşından büyük vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından kentte insan ve araç yoğunluğu azaldı.



Yağışlı hava da yoğunluğun azalmasında etkili olurken, park ve sahiller başta olmak üzere insanların hafta sonlarını geçirmeyi tercih ettiği bölgeler boş kaldı. Salgın sebebiyle vatandaşlar büyük oranda çağrılara uyarak evde kaldı. Cadde ve sokaklarda ihtiyaçlarını karşılamak için fırına ya da markete giden az sayıda insan oldu. Kent meydanları ve sahil şeritleri kedi, köpek ve güvercinlerin oyun olanına dönüştü.