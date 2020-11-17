Güzelsu Mahallesi'nin ismi değişti

Gürpınar Belediyesi'nin 4 Şubat'ta yaptığı meclis toplantısında, ilçeye bağlı Güzelsu Mahallesi'nin adının Hoşab olarak değiştirilmesini içeren önerge, oy çokluğuyla kabul edildi. Bin 353 nüfuslu mahallenin adı, 62 yıl aradan sonra eski ismi olan Hoşab olarak değiştirildi. Köklü geçmişiyle Urartu’dan beri Van-İran arasında ulaşımı sağlayan ana yol üzerinde yer alması nedeniyle daima önemini koruyan Hoşab, 1958 yılında yapılan bir düzenleme ile adı Güzelsu olarak değiştirilmişti. 'MAHALLEMİZİ TARİHİ DOKUSUNA GÖRE YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'

Orta Çağ’dan bu yana aynı adı taşıyan suyun kenarında kurulan Hoşab Mahallesi, alınan son kararla yeniden isimlendirildi. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, mahallenin tarihi ve tescilli yapılarıyla adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu belirterek, “Bölgemizi bugün olduğundan daha iyi bir konuma ulaştırmak için bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sadece fiziki yapılaşmada değil, sosyo-kültürel anlamda da ilçemize yeni bir vizyon getiriyoruz. Bu anlamda şubat ayında belediye meclisimizde Güzelsu Mahallemizin isminin Hoşab olarak değiştirilmesi kararını aldık. Kararı onaylayan Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e Hoşab ve tüm Gürpınarlılar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda önemli bir turizm merkezi olan Hoşab Mahallemizi ciddi yatırımlarla da buluşturacağız. Çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacağımız 'Ayağa kalk Hoşab' projemizle mahallemizi tarihi dokusuna uygun olarak yeniden inşa edeceğiz” dedi.