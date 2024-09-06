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Güzellik salonunda korkunç olay: Sehle, başından vurulmuş halde bulundu

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#Güzellik Merkezi#Sehle#Adapazarı
Güzellik salonunda korkunç olay: Sehle, başından vurulmuş halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 17:38

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde başından yaralı halde bulunan Sehle G.’nin (35), sevgilisi Serdar S. (50) tarafından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Hayati tehlikesi bulunan Sehle G.’nin yaşam mücadelesi devam ederken, polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Olay, dün gece Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Kökçü Sokak’ta meydana geldi. İş merkezinin 2’nci katında güzellik salonu işleten Sehle G.’nin iş yerinden gelen silah seslerini duyanlar polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sehle G.’yi yerde tabancayla başından vurulmuş ağır yaralı buldu. Sehle G., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Güzellik salonunda korkunç olay: Sehle, başından vurulmuş halde bulundu

EŞİNDEN BOŞANMIŞTI, 3 ÇOCUĞU VARDI

Daha önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Sehle G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Görgü tanıklarının bir erkeğin olay yerinden kaçtığı yönündeki ifadesi üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Sehle G.’yi tabancayla vuran kişinin sevgilisi Serdar S. olduğu belirlendi. Serdar S.’ye ait otomobil, Hendek ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

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Güzellik salonunda korkunç olay: Sehle, başından vurulmuş halde bulundu

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serdar S.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Güzellik salonunda korkunç olay: Sehle, başından vurulmuş halde bulundu

Güzellik salonunda korkunç olay: Sehle, başından vurulmuş halde bulundu

 

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#Güzellik Merkezi#Sehle#Adapazarı

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