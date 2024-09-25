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Güzellik salonu sahibi kadın, boğularak öldürülmüştü! Cenazede 19 yaşındaki kızından kahreden sözler: Özür dilerim anne

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#Kadın Cinayeti#Manisa#Yunusemre
Güzellik salonu sahibi kadın, boğularak öldürülmüştü Cenazede 19 yaşındaki kızından kahreden sözler: Özür dilerim anne
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 14:17

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından elle boğularak öldürülen 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Selda Eller, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi Selda Eller için önce evinin önünde sonra da sahibi olduğu güzellik merkezinin önünde helallik alındı. Selda Eller'in 19 yaşındaki kızı Rabia annesinin tabutuna sarılarak “Kalbini kırdıysam özür dilerim anne” diyerek ağlarken, babası ve abisi ise katilin hak ettiği cezayı bulmasını istedi.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki lüks bir sitede gerçekleşen olayda 3 Ekim tarihinde boşanma davaları görülecek olan Gökhan Eller eşyalarını almak için geldiği evde eşi Selda Eller'i elle boğarak öldürdü.

Güzellik salonu sahibi kadın, boğularak öldürülmüştü Cenazede 19 yaşındaki kızından kahreden sözler: Özür dilerim anne

Olayın ardından Barbaros Polis Karakoluna giderek işlediği cinayeti itiraf edip teslim olan cani adam çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Selda Eller'in Yunusemre ilçesinde güzellik salonu işlettiği Gökhan Eller'in ise yaklaşık bir ay önce Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak göreve başladığı öğrenildi. Selda Eller'in öldürülmesi üzerine Manisa Barosu da bir açıklama yaparak suçlunun en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacakları öğrenildi.

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Güzellik salonu sahibi kadın, boğularak öldürülmüştü Cenazede 19 yaşındaki kızından kahreden sözler: Özür dilerim anne

"KALBİNİ KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM ANNE"

Cenaze namazı öncesi Selda Eller için önce evinin önünde sonra da sahibi olduğu güzellik merkezinin önünde helallik alındı. İş yeri önünde çok sayıda meslektaşı ve sevenleri tarafından gözyaşlarıyla uğurlanan Selda Eller'in kızı Rabia ise, cenaze aracı içindeki annesinin tabutuna sarılarak “Kalbini kırdıysam özür dilerim anne” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Genç kızı çevredeki yakınları ve annesinin dostları sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Güzellik salonu sahibi kadın, boğularak öldürülmüştü Cenazede 19 yaşındaki kızından kahreden sözler: Özür dilerim anne

Selda Eller'in cenaze namazı ise Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camiinde öğle namazını müteakip kılındı.

Güzellik salonu sahibi kadın, boğularak öldürülmüştü Cenazede 19 yaşındaki kızından kahreden sözler: Özür dilerim anne

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI GÖSTERMESİN"

Selda Eller'in 67 yaşındaki babası Mustafa Ferhat Durmaz namaz öncesi, "Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Eşi tarafından katledildi. Kızım aldı benden kara toprağa gitti. Lanet olsun, sürüm sürüm sürünsün. Türkiye'de adalet varsa... herkese var da bize yok galiba. Kızımı elimden aldılar, kara toprağa verdim. Allah kimseye evlat acısı göstermesin" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de baba Mustafa Ferhat Durmaz'a sarılarak teselli etmeye çalıştı.

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Güzellik salonu sahibi kadın, boğularak öldürülmüştü Cenazede 19 yaşındaki kızından kahreden sözler: Özür dilerim anne

"TEK KIZ KARDEŞİMİ BENDEN ALDI"

Kız kardeşini son yolculuğa uğurlayan ağabey Kemal Durmaz ise gözyaşları içinde şunları söyledi: "Tek kız kardeşimi aldı benden. Gün yüzü görmesin inşallah. Bu kadın cinayetleri son bulsun. Tek kız kardeşim benim. Canım, ciğerim yanıyor."

Güzellik salonu sahibi kadın, boğularak öldürülmüştü Cenazede 19 yaşındaki kızından kahreden sözler: Özür dilerim anne

Cenaze namazına CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan, Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Adem Şahin ve çok sayıda vatandaş katılırken, Selda Eller'in yakınları güçlükle ayakta durabildi.

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Yirmi yıllık eşi tarafından öldürülen Selda Eller'in 19 yaşında Rabia isminde bir kızı, 8 yaşında da Toprak Ayaz isminde bir oğlu bulunuyordu.

Güzellik salonu sahibi kadın, boğularak öldürülmüştü Cenazede 19 yaşındaki kızından kahreden sözler: Özür dilerim anne

Güzellik salonu sahibi kadın, boğularak öldürülmüştü Cenazede 19 yaşındaki kızından kahreden sözler: Özür dilerim anne

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#Kadın Cinayeti#Manisa#Yunusemre

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