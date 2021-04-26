Güzellik merkezleri kapanacak mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 2020 yılında İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağını bildirmişti. Peki, güzellik merkezleri kapanacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

GÜZELLİK MERKEZLERİ KAPANACAK MI?

Güzellik merkezlerinin kapatılma kararı, Kabine Toplantısı kararıyla alınması halinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulacak. Detayların açıklanması halinde haberimize eklenecektir.

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