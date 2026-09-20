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Güzellik merkezine gelen 75 yaşındaki kadından duygulandıran hareket

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Güzellik Merkezi#Aksaray Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 13:08

Aksaray’da güzellik merkezine gelen Hanife Çakır (75), iş yerinin kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkarıp içeriye girdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.  İşletme sahibi Sibel Kalk, "Çok hoşuma gitti ve çok duygulandım. Emeğime saygı duyması, o yaşta beni çok derinden etkiledi. Bu güzel davranışı günümüz gençlerine örnek olsun diyerek ben paylaştım." dedi.

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18 Eylül'de Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki güzellik merkezine bastonuyla gelen Hanife Çakır, iş yeri kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güzellik merkezine gelen 75 yaşındaki kadından duygulandıran hareket

Güzellik merkezinin işletmecisi Sibel Kalk, yaşananları anlatarak, "İş yerimden müşterilerimi yolcu ediyordum. Bir baktım kapıdaki 2 teyzeyi içeri buyur ettim. Daha sonra ışıkları yaktım. Teyzeler içeri geçiyordu. Bir baktım 2 tane ayakkabı duruyor. Teyzenin ayağına baktım ayağında ayakkabı yok. Niye ayakkabıyı çıkardığını sordum. 'Kızım senin emeğine saygı duyduğum için çıkardım. Yerler kirlenmesin' demesi, benim çok hoşuma gitti ve çok duygulandım.

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Güzellik merkezine gelen 75 yaşındaki kadından duygulandıran hareket

Emeğime saygı duyması, o yaşta beni çok derinden etkiledi. Bu güzel davranışı günümüz gençlerine örnek olsun diyerek ben paylaştım. Edebin, ahlakın ve terbiyenin yaşının olmadığı gösterelim diye paylaşım yaptık. Ellerinden öperim teyzemin. İyi ki bu teyzelerimiz var. Ben teyzemin ayakkabılarını da giydirdim. Çoğu insan galoş dahi giymeye üşenirken, 75 yaşındaki teyzem başka söze gerek bırakmadı. Bu güzel insanlar her zaman başımızın tacı” diye konuştu.

Güzellik merkezine gelen 75 yaşındaki kadından duygulandıran hareket

Güzellik merkezine gelen 75 yaşındaki kadından duygulandıran hareket

 

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#Aksaray#Güzellik Merkezi#Aksaray Haberleri

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