Güzellik merkezinde yüzünde yanıklar oluştu: Cezaları belli oldu

Haberin Devamı

Cansu Altunay, 2021 yılında Çankaya Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki güzellik merkezinde cilt yenileme işlemi yaptırdı. Uygulama sonrası Altunay’ın yüzünde yanık oluştu. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Altunay’a, 'işlem sonrası yapılan yanlış uygulama' nedeniyle yanık teşhisi konuldu. Güneşe çıkmaması gerektiği söylenen genç kadına ilaç tedavisine başlandı. Yüzünde kalıcı iz kalacağı söylenen Altunay, bu süreçte hatalarını kabul etmeyen güzellik merkezi sahibi Z.S. ile işlemi yapan A.K. hakkında şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası Z.S. ile A.K. hakkında, ‘taksirle yaralama’ suçundan dava açıldı.



SANIKLAR CEZALANDIRILDI



Ankara 69’ncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Z.S.'nin avukatı Özlem Özdemir, yetkisiz işlem yapılmadığını, müştekinin yapılan işlem ile aldığı rapor arasında bir haftalık süre bulunduğunu belirterek, "Yüzdeki izlerin işlemden mi kaynaklı olduğu yoksa öncesinde mi var olduğu yönünde yeniden rapor alınmasını talep ediyorum" dedi. Sanık A.K.'nin avukatı ise işlem sonrası müştekinin alması gereken önlemleri almadığını, müvekkilinin işlemi yapmak için sertifikasının bulunduğunu söyledi. Her iki sanığın avukatı da müvekkillerinin beraatini talep etti.



Yeniden rapor alınması talebini reddeden mahkeme, savunmaların ardından sanıklar hakkında ‘taksirle yaralama’ suçundan 225'er gün adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



'TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ'



Cansu Altunay’ın avukatı Ganican Emin Yılmaz, müvekkilinin bu süreçte psikolojik sorunlar yaşadığını, bu nedenle Kamu Persenoli ve Seçme Sınavı'na hazırlanamadığını belirterek, "Yetkisiz kişiler tarafından, sırf para kazanmak için insanlara yanlış uygulama yapan ve zarar veren sanıklar cezalandırıldı. Karar kesinleştikten sonra tazminat davası açacağız" dedi.