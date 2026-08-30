Güzellik merkezinde iğrenç komplo! İkisi de cezaevinde

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İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran A.K.Ş., M.Y., B.M.A. ve F.C.K. isimli 4 kadın, Bakırköy’de faaliyet gösteren ‘Fatma Özçalışkan Özel Metfa Polikliniği’ isimli güzellik merkezinde yaptırdıkları işlemler esnasında gizli kamera ile görüntülerinin kayda alındığını, bu görüntülerin Telegram ve X platformlarındaki hesaplar üzerinden ücret karşılığı yayımlandığını ve dağıtıldığını beyan ederek şikâyetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında işyerine yapılan operasyonda, dijital materyallerin yanı sıra depo kısmında sökülü vaziyette 6 adet PIR sensörü görünümlü gizli kamera cihazı, arşiv odasında gizli kamera cihazı ve muhasebe kamerası ele geçirilerek el konuldu. Yapılan ilk tespitte, 14 bin video kaydının ‘Secret Tv +18’ isimli Telegram hesabı üzerinden yayınlandığı belirlendi.

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BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

İşyeri sahibi şüpheli Fatma Özçalışkan ve kamera kayıt sistemini kuran Emrah Selim Cansever ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli Fatma Özçalışkan suçlamayı reddederek, ifadesinde kamera kayıtlarını diğer şüpheli Cansever’in taktığını iddia etti.

Müşteki beyanları, arama tutanakları, şüphelilerin birbirini suçlayan beyanları, sosyal medya ekran görüntüleri, çok sayıda kişiye ait görüntülerin kayda alındığını gösteren kolluk tutanakları, Fatma Özçalışkan’ın söz konusu cihazları adli arama öncesinde resmi kurumlara teslim etmeyip depoda muhafaza etmesini de dikkate alan savcılık, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle iki şüpheliyi de tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Mahkeme 2 zanlının da tutuklanmasına karar verdi.