Güzellik merkezinde hayatının şokunu yaşadı! Yüzü yandı, tehdit edildi...

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Aslı İlhan, geçen yıl 2 Kasım'da A.A.'ya ait güzellik salonuna giderek yüz toparlama işlemi yaptıracağını söyledi. Burada işlemleri başlayan Aslı İlhan'ın ikinci seansta, lazerli uygulamayı yapan işletme sahibi iddiaya göre telefonda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu sırada Aslı İlhan yüzünde yanıklar hissetmeye başladı. Yüzünde yanıklar olduğunu söyleyen Aslı İlhan, uygulamanın ardından evinin yolunu tuttu. Yanıklardan dolayı acı çeken İlhan, eczaneye giderek yüzü için kremler aldı.

İKİNCİ MERKEZDE DE YANIKLAR OLUŞTU

Bir süre yüzündeki yanıklardan dolayı işe de gidemeyen İlhan, 25 Şubat günü ise yanıkların tedavisi için bu kez A.G.'ye ait bir başka güzellik merkezine gitmeye karar verdi. Daha önce gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu anlatan Aslı İlhan, ikinci gittiği merkezde de uygulanan işlem sonrası benzer sorunlarla karşılaştı.

PARASINI İSTEYİNCE, TEHDİT EDİLDİ

Yüzünün tamamında yanıklar oluşan Aslı İlhan, iki güzellik merkezinden de yaptığı harcamaların iade edilmesini talep etti. Aslı İlhan'ın iddiasına göre iki güzellik merkezi de talebini reddederek, kendisini, "İstediğin yere git, şikayetini yap ama koluna bacağına sıkılırsa hiç şaşırma" diye tehdit etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Aslı İlhan, polis merkezine giderek iki güzellik merkezinden de şikayetçi oldu. İlhan, yanıklar sonrası psikolojisinin bozulduğunu ve hiç kimsenin reklamlara kanmamasını, böyle bir işlem yapacaklarsa da uzmanlara ya da doktorlara gitmelerini söyledi.

'İŞLEM YAPILIRKEN YÜZÜM YANDI'

Başından geçenleri anlatan Aslı İlhan, "4 ay önce bir güzellik salonuna yüz toparlama işlemi için gittim. Orada ilk seansı işletmede çalışan eleman yaptı. İkinci seansı ise işletme sahibi yaptı. O da o esnada sevgilisiyle görüşürken kavga ediyordu. Bu tür işlemler lazerle yapıldığı için yüzüm yandı. İçerisine somon DNA'sı katılıyormuş, ben içerisinde bunun olduğunu bilmiyordum. İşlem yapılırken cildim yanmaya başladı ama yapan kişi telefonda konuşmaya devam ediyordu. Ben de hemen 'bu normal bir şey mi suratım çok acımaya başladı' dedim. Pamukla da üzerinden geçince yüzüm daha çok tahriş olup deri kalkmaya başladı. Yanmanın etkisiyle sular akmaya başladı. 'Bir şey olmaz filan' dedi. Ben sonrasında evime geçtim ama yüzüm yanıklardan dolayı şişti. Eczaneden yatıştırıcı kremler alarak onları kullanmaya başladım" dedi.

'DAHA ÇOK MAĞDUR OLDUM'

Yanıklardan dolayı 2 gün işe gidemediğini ve yüzünü maskelerle kapattığını ifade eden İlhan, "Aradan belirli bir süre geçtikten sonra da başka bir salona gittim. Onlara ilk gittiğim salonun adını verdim ve orada yüzümü yaktıklarını söyledim. O kadar çok ürün kullandım ama yine de geçiremedim. Dedim ki belki bir salonun etkisi olur diye gittim ama yine mağdur oldum. Daha çok yaktılar ve daha çok mağdur oldum" diye konuştu.

'KOLUNA BACAĞINA SIKILIRSA HİÇ ŞAŞIRMA'

Yanıklar sonrası iki güzellik salonundan parasının iade edilmesini talep ettiğini aktaran Aslı İlhan, şöyle dedi:

"Ben paramı da isteyince bana 'Kesinlikle ücret ödemesi yapmıyoruz. Muhtemelen siz yanlış bir şeyler yaptınız, o yüzden oldu. Biz kabul etmiyoruz' diyerek sosyal medyalarında benimle paylaştıkları videoları silerek kaldırdılar. 'Bu işlemi yapıyorsunuz, hep işlem yapılırken ki durumları söylüyorsunuz. Neden işlem sonrasını insanlara söylemiyorsunuz' diye sordum. 'Yüzümde yanıklar oluştu neden benimle ilgilenmiyorsunuz? Sizi şikayet edeceğim' dediğimde bana 'İstediğin yere şikayet edebilirsin' dediler. Bir de tehdit ettiler. İşte 'İstediğin yere git, şikayetini yap ama koluna bacağına sıkılırsa hiç şaşırma' dediler. İlk gittiğim salonun sahibi ikinci gittiğim salonun sahibi ile görüşüyor. Beraber konuştular. Sonrasında ben karakola giderek şikayetçi oldum."

'NEYDİM NE HALE GELDİM'

Başka insanların mağdur olmaması için emniyete giderek şikayetçi olduğuna dikkati çeken Aslı İlhan, "Hem paramdan oldum hem sağlığımdan hem de psikolojimden oldum. Bu konulara hassas bir insanım sürekli eski fotoğraflarıma bakarak ağlıyorum. Neydim ne hale geldim. Müşterilerim 'Abla ne oldu, neden böyle oldu. Keşke gitmeseydin' dediler" dedi.

'PSİKOLOJİM DE ÇOK BOZULDU'

Bir daha asla güzellik salonuna gitmeyeceğini belirten Aslı İlhan, "İnsanlar bazen hata yapabiliyor ama hatamın bedelini bu şekilde ödememem gerekiyor. Şu an cilt toparlamadan daha fazla büyük bir sorunla karşı karşıyayım. Antalya'da lekelerden dolayı da çok sıkıntı yaşanıyor. Psikolojim de çok bozuldu" diye konuştu.

İki güzellik salonuna 6 bin TL, yanık ürünlerine de 2 bin TL harcadığını aktaran Aslı İlhan, "Hiç kimse reklam amaçlı bir yere gitmesin. Sadece uzmanlara, doktorlara gitsin" dedi.