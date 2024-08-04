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Güzellik merkezi adı altında fuhuş! 7 kişi tutuklandı

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#Güzellik Merkezi#Fuhuş#Diyarbakır
Güzellik merkezi adı altında fuhuş 7 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 09:43

Diyarbakır'da 'güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığını tespit eden polis, düzenlediği 'Baypas' operasyonuyla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. 7 kişinin tutuklandığı operasyonda, 3 kadın şüphelinin bir plazaya geldikleri, içlerinden 1'inin tabanca ile bir güzellik merkezinin kapısına ateş ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 'güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekipler, farklı noktalardaki güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonlarını takibe aldı. 2 aylık teknik takipte 'güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonu' işletmecilerinin ve çalışanlarının 33 ayrı olaya karıştıkları, telefonda görüşmelerinde fuhuş için şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi.

Güzellik merkezi adı altında fuhuş 7 kişi tutuklandı

Polis, operasyon için eş zamanlı olarak düğmeye bastı. 'Baypas' ismi verilen operasyonda, belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle aramalar yapıldı. İşletmelere idari para cezası kesilirken ayrıca mühürlenerek kapatıldı. Operasyon öncesinde polisin incelediği kamera görüntülerinde, bir plazaya geldikleri görülen 3 kadın şüpheliden birinin bir güzellik merkezinin kapısına tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı.

Güzellik merkezi adı altında fuhuş 7 kişi tutuklandı

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10 MİLYON 700 BİN TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonda polis, şüphelilerin banka hesaplarını da incelemeye aldı. MASAK'tan gelen raporda tespit edilen 10 şüphelinin hesabına bakıldı. Polisin yaptığı tapu müdürlükleri, sigorta kayıtları, banka hesap hareketleri, şirket varlıkları, şans oyunlarından gelir elde edip edilmediği, deniz ve hava taşıtı bulunup bulunmadığı, kripto varlıkları, MASAK ve gelir idaresi kayıtları araştırıldı.

Güzellik merkezi adı altında fuhuş 7 kişi tutuklandı

Ekiplerin incelemesinde gözaltına alınan 10 kişiden 6'sının detaylı ve titiz araştırma sonucu aklama suçuna karıştığı değerlendirildi. 6 şüpheliye ait 3 daire, 3 araç, 1 taksi plakasına ve 13 banka hesabına toplam 10 milyon 700 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmazlarına el konuldu. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si 'Fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Güzellik merkezi adı altında fuhuş 7 kişi tutuklandı

Güzellik merkezi adı altında fuhuş 7 kişi tutuklandı

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#Güzellik Merkezi#Fuhuş#Diyarbakır

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