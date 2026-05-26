Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

#İzmir#Güzelbahçe#Mustafa Günay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 21:42

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Günay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kanununa muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da olduğu şüpheliler için gözaltı kararı verildi.

MUSTAFA GÜNAY TUTUKLANDI

Bu kapsamda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Mustafa Günay ile birlikte toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Günay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şahısların işlemleri devam ediyor.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın ardından, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar da tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştır. Şüpheliler Nermin Günay, Özden Mustafa İnce ve Sezgin Kuş hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülmektedir.” denildi.

