Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili seçimi 5 Haziran’da yapılacak

#İzmir#Güzelbahçe#Mustafa Günay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 22:15

İzmir Valiliği, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın tutuklanmasının ve İçişleri Bakanlığı’nın görevden uzaklaştırmasının ardından yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Vekili seçiminin 5 Haziran’da yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Anayasanın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 27 Mayıs 2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 05 Haziran 2026 Cuma günü saat 15:00'te Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

