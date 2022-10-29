Güzel Sanatlar’ın ‘ünlü’ dersleri

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Müzik alanında bugüne kadar Cihat Aşkın, Hakan Aysev gibi ünlü sanatçılar öğrencilerle buluşurken, resim öğrencileri deRessam Mete Sezgin ve Dr. Turan Enginoğlu gibi akademisyenlerle tanışma ve çalışma fırsatı buldu.

Öğrencilere 27 Ekim’de ders veren devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, “Cumhuriyet Bayramı öncesinde, günün anlamına özel bir zamanda çalışma yapmak için koşa koşa geldim” dedi.

Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Özge Köktürk Çavuş, “Amacımız sanatın duayenlerini okulumuzdaki öğrencilerle temas ettirmek, birlikte ürünler ortaya çıkarmak ve genç sanat girişimciliğinin desteklenmesi. 27 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ders verdi. Önümüzdeki ay da aynı isimlerle projenin bitiş konserini ve sergisini yapacağız” dedi.