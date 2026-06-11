Güzel sanatlar liselerinden Milli Takım’a marş

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmada, 82 eser arasından Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Bizim Çocuklar” adlı eser halk oylamasında birinci seçildi.

Marşın hazırlanma sürecinde öğrencilere Koordinatör Öğretmenler Cemil Hadi Bulut, Mehtap Keşan Akdoğan, Mehmet Emin Bilen ve Burhan Büke rehberlik etti. Öğretmenlerin desteğiyle ortaya çıkan çalışma, gençlerin müzikal yeteneklerini geniş kitlelere ulaştırdı. Birinci seçilen eser için profesyonel bir klip de hazırlandı. Çekimler, Bursa Merinos Stadyumu’nda yaklaşık 1.300 öğrenci ve velinin katılımıyla gerçekleştirildi. Böylece güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin imzasını taşıyan “Bizim Çocuklar”, hem müziği hem de klibiyle A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası heyecanına eşlik edecek. EĞİTİM SERVİSİ