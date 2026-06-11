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Güzel sanatlar liselerinden Milli Takım’a marş

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Milli Takım#A Milli Futbol Takımı
Güzel sanatlar liselerinden Milli Takım’a marş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 07:00

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası yolculuğunda kullanılacak marş için güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen beste yarışmasının kazananı belli oldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmada, 82 eser arasından Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Bizim Çocuklar” adlı eser halk oylamasında birinci seçildi.

Güzel sanatlar liselerinden Milli Takım’a marş

Marşın hazırlanma sürecinde öğrencilere Koordinatör Öğretmenler Cemil Hadi Bulut, Mehtap Keşan Akdoğan, Mehmet Emin Bilen ve Burhan Büke rehberlik etti. Öğretmenlerin desteğiyle ortaya çıkan çalışma, gençlerin müzikal yeteneklerini geniş kitlelere ulaştırdı. Birinci seçilen eser için profesyonel bir klip de hazırlandı. Çekimler, Bursa Merinos Stadyumu’nda yaklaşık 1.300 öğrenci ve velinin katılımıyla gerçekleştirildi. Böylece güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin imzasını taşıyan “Bizim Çocuklar”, hem müziği hem de klibiyle A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası heyecanına eşlik edecek.  EĞİTİM SERVİSİ

 

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Milli Takım#A Milli Futbol Takımı

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