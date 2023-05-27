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Güzel Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

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#Güzel Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Destek
Güzel Partiden Cumhurbaşkanı Erdoğana destek açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 10:44

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Roman vatandaşları temsil eden Güzel Parti’nin Genel Başkanı Hüseyin Akbulut bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda bir açıklama yapan Akbulut, yarınki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceklerini açıkladı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndaki buluşmada Güzel Parti Genel Başkan Yardımcıları’ndan oluşan heyet de yer aldı. Kurtulmuş’un heyet ile yaptığı görüşmede 28 Mayıs seçim süreci, Roman vatandaşları meseleleri ve güncel konular ele alındı.

Görüşme sonrası Hüseyin Akbulut, 28 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceklerini açıklayarak, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı döneminden itibaren her zaman roman vatandaşlarının yanında olmuş, desteklemiştir. Roman vatandaşlarının her ne sıkıntısı olmuşsa yakından ilgilenmiş, babacan tavrını hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığı dönemlerinde de sürdürmüştür. Halkına sahip çıkana, halk da sahip çıkmalıdır esasından hareketle Güzel Parti olarak 28 Mayıs seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceğimizi buradan ilan ediyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her şehrindeki roman vatandaşlarımızı da Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeye davet ediyorum. Ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği, istikrarın sürekliliği, gelişim sürecinin devam etmesi, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun hayata geçmesi için oylarını Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan yana kullanmaya davet ediyorum. Romanlar vefalıdır, kendisine sahip çıkana sahip çıkmasını da bilir. Ülkemizin geleceği için kritik önem taşıyan 28 Mayıs’ta da sandığa gidip Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a hizmetlerinin, ilgisinin, vefasının karşılığını oy desteği olarak vereceklerine inanıyorum."

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Güzel Partiden Cumhurbaşkanı Erdoğana destek açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndaki buluşmada Güzel Parti Genel Başkan Yardımcıları’ndan oluşan heyet de yer aldı. Kurtulmuş’un heyet ile yaptığı görüşmede 28 Mayıs seçim süreci, Roman vatandaşları meseleleri ve güncel konular ele alındı.

Görüşme sonrası Hüseyin Akbulut, 28 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceklerini açıklayarak, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı döneminden itibaren her zaman roman vatandaşlarının yanında olmuş, desteklemiştir. Roman vatandaşlarının her ne sıkıntısı olmuşsa yakından ilgilenmiş, babacan tavrını hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığı dönemlerinde de sürdürmüştür. Halkına sahip çıkana, halk da sahip çıkmalıdır esasından hareketle Güzel Parti olarak 28 Mayıs seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceğimizi buradan ilan ediyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her şehrindeki roman vatandaşlarımızı da Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeye davet ediyorum. Ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği, istikrarın sürekliliği, gelişim sürecinin devam etmesi, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun hayata geçmesi için oylarını Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan yana kullanmaya davet ediyorum. Romanlar vefalıdır, kendisine sahip çıkana sahip çıkmasını da bilir. Ülkemizin geleceği için kritik önem taşıyan 28 Mayıs’ta da sandığa gidip Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a hizmetlerinin, ilgisinin, vefasının karşılığını oy desteği olarak vereceklerine inanıyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güzel Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Destek

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