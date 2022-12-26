Güzel kadın fotoğraflarıyla dolandırdılar... 'Elit aşk' çetesi çökertildi

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İnternette gördükleri arkadaşlık sitelerini arayan bazı erkekler, beğendikleri kadınlarla buluşma karşılığında kendilerinden para alındığını, anlaştıkları kadınların randevu yerine gelmediklerini söyleyerek polise başvurdu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ardı arkası kesilmeyen şikâyetlerin ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü. Yaklaşık 2 ay süren çalışmada ulaşılan bilgilere göre çete, internette ‘elit aşk’, ’hayalimdeki aşk’ ve ‘hoşça sohbet’ adını verdikleri sohbet siteleri kurdu. Bu sitelere güzel kadınların fotoğraflarından oluşan albümler oluşturuldu. Sitelerde, akşam yemeği paketi, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaşı, yurtdışından arkadaş ve evlilik paketi gibi seçenekler de sunuldu. İnternet sitelerine girerek beğendikleri kadınla ilgili sitedeki telefon numarasını arayan kişilerle çağrı merkezindeki çete üyeleri konuştu.

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EVLİLİK PAKETİ 50 BİN TL

Daha sonra devreye çetenin kadın üyesi girdi. Siteyi arayan kişiyle beğendiği albümdeki kadın rolünde konuşan kadın çete üyesi, randevu karşılığında konuştuğu kişiden para istedi. Konuşulan kişi parayı yatırdığında da bağlantı kesildi. Randevu yerine giden erkek ise saatlerce beklemesine rağmen gelen olmadı. Çete, ayrıca bazı arayan erkeklere beğenilen kadınla evlendirme vaadiyle form doldurttu. Formun doldurulmasının ardından da çetenin kadın üyesi kendisine albümdeki kadın izlenimi vererek görüştüğü kişiden yüklü miktarda para istedi. Hesaplara yatırılan paralar da bazen banka şubesinden bazen de banka ATM’lerinden çekildi.

Çetenin, internet sitelerinde yer verdikleri paketlere göre para aldığı belirlendi. Akşam yemeği paketi için 2 ile 5 bin TL para alınırken, evlilik paketi için 50 bin TL civarında para aldıkları anlaşıldı. Çetenin şu ana kadar tespit edilebilen vurgununun 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi.

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UTANÇTAN ŞİKÂYETÇİ OLAMADILAR

Çeteyle ilgili şu ana kadar 18 erkek şikâyetçi olurken, jigolo olma vaadiyle dolandırıcılık yapan çetelerin eline düşen erkekler gibi, aile ve yakın çevrelerine deşifre ve rezil olma korkusuyla yüzlerce kişinin şikâyetçi olamadığı belirtildi. Yapılan takipte çetenin 11 üyesinin kimlikleri ile Diyarbakır ve İstanbul’daki adresleri belirlendi. Ekipler eşzamanlı başlattıkları operasyonda çetenin 11 üyesini kıskıvrak yakaladı. Aramalarda, ruhsatsız tabanca, 33 adet bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 adet sim kart ve 10 adet hard disk ele geçti.