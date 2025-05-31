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İzmir’de grev krizi büyüyor! Önce kuyruklar şimdi çöp yığınları...

Güncelleme Tarihi:

#Toplu İş Sözleşmesi#İzmir#Grev
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 11:14

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev üçüncü gününde de devam ediyor. Grev nedeniyle Konak'taki bazı sokaklarda çöpler birikti. Dün de duraklarda ve trafikte yoğunluk yaşanmıştı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan TİS sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev üçüncü gününde sürüyor. Grevde nedeniyle otobüslerin neredeyse tamamına yakını kontak kapatırken, ulaşımda akşamlar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri önemli ölçüde durdu. Grevin etkili olduğu alanlardan biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çöpler birikti.

“GENEL-İŞ SENDİKASI'NI MASAYA DAVET EDİYORUM”

Greve ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, "Genel-İş yöneticileri masada teklif ettiğimiz samimi rakamları yalanlıyor ve inkar ediyorlar, üzüntüyle izliyoruz. Genel-İş temsilcileri konuşmalarında çok sayıda kalemdeki yan ödemeyi sanki Belediyemizin bütçesi dışında bir yerden karşılanıyormuş gibi anlatıyor ve adeta yok sayıyorlar.” İfadelerine yer verdi.

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İzmir’de grev krizi büyüyor Önce kuyruklar şimdi çöp yığınları...

“EN AZ 71 BİN 500 TL'DEN 88 BİN TL'YE KADAR AYLIK NET ÜCRET”

Tugay, sosyal medyadaki paylaşımlarına şöyle devam etti: “Toplu İş Sözleşmesi taslağındaki yaklaşık 50 ayrı kalemdeki yan ödemeleri tamamen kaldıralım. Aylık net ücret olarak 65 bin TL'den başlayan, 80 bin TL'YE ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa yüzde 10 daha ekleyelim: bu da en az 71 bin 500 TL'den 88 bin TL'ye kadar aylık net ücret anlamına gelecektir. Bu teklif üzerinde konuşmak ve mümkün olan en kısa sürede sözleşmemizi imzalamak için DİSK Genel-İş Sendikası'nı masaya davet ediyorum."

İzmir’de grev krizi büyüyor Önce kuyruklar şimdi çöp yığınları...

“NET MAAŞI KONUŞACAĞIZ”

"Önerdiğimiz bu rakamın nasıl bir özveriyle verilebileceğini çalışanlarımızın takdir edeceğine inanıyorum" diyen Tugay, "İzmir halkının yaşadığı mağduriyetler uzamasın diye her türlü özverili yaklaşımı göstermeye çalışıyoruz. Önerdiğimiz rakamları karşılayacak günlük yevmiyeleri belirlemek için sendika temsilcilerini görüşme masasına bekliyoruz. Yan ödemeler üzerinden yaratılan kafa karışıklığını kaldıracağız. Her ay herkese ödenecek net maaşı konuşacağız" açıklamasında bulundu. 

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İzmir’de grev krizi büyüyor Önce kuyruklar şimdi çöp yığınları...

TOPLU ULAŞIMDA VE TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANMIŞTI 

Grevin ikinci gününde toplu ulaşımda otobüs sayısının azalması nedeniyle kentin dört bir yanında, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşmuştu. Toplu ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle çoğu vatandaş, özel araçları ile yola çıkması nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşandı.

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#Toplu İş Sözleşmesi#İzmir#Grev

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