Güzel atlar ülkesi’nde ‘at yılı’ bereketi

At Yılı’nda daha fazla Çinli turistin ağırlanabilmesi için turizm merkezlerinde hazırlıklar yapılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Kapadokya başta olmak üzere çeşitli kentlerde etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda 14-20 Şubat’ta bölgede düzenlenen etkinliklerde, turistik alanlara Çince ve Türkçe afişler asıldı, süslemeler yapıldı, çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik başlatılan vize muafiyetiyle eşzamanlı gerçekleştirilen organizasyonların, bölge ve ülke turizmine katkı sunması bekleniyor. Çeşitli tanıtım programları, kültürel buluşmalar ve sosyal medya kampanyaları hayata geçirilirken, Bakanlık tarafından hazırlanan Çince tanıtım materyalleri ile Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri dijital platformlarda da ön plana çıkarıldı. Kapadokya’daki sektör temsilcileri, bölgede düzenlenen “At Yılı” etkinliklerinin kısa vadede rezervasyonlara, orta vadede ise Çin pazarında kalıcı bir turizm artışına katkı sunacağını öngörüyor.

