×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güzel atlar ülkesi’nde ‘at yılı’ bereketi

Güncelleme Tarihi:

#Kapadokya#Çinli Turistler#At Yılı
Güzel atlar ülkesi’nde ‘at yılı’ bereketi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 07:00

ÇİN hayvan takvimine göre 2026’nın At Yılı olması dolayısıyla ‘Güzel atlar ülkesi’ anlamındaki Kapadokya’da Çinli turist yoğunluğu bekleniyor.

Haberin Devamı

At Yılı’nda daha fazla Çinli turistin ağırlanabilmesi için turizm merkezlerinde hazırlıklar yapılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Kapadokya başta olmak üzere çeşitli kentlerde etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda 14-20 Şubat’ta bölgede düzenlenen etkinliklerde, turistik alanlara Çince ve Türkçe afişler asıldı, süslemeler yapıldı, çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik başlatılan vize muafiyetiyle eşzamanlı gerçekleştirilen organizasyonların, bölge ve ülke turizmine katkı sunması bekleniyor. Çeşitli tanıtım programları, kültürel buluşmalar ve sosyal medya kampanyaları hayata geçirilirken, Bakanlık tarafından hazırlanan Çince tanıtım materyalleri ile Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri dijital platformlarda da ön plana çıkarıldı. Kapadokya’daki sektör temsilcileri, bölgede düzenlenen “At Yılı” etkinliklerinin kısa vadede rezervasyonlara, orta vadede ise Çin pazarında kalıcı bir turizm artışına katkı sunacağını öngörüyor. 

Haberin Devamı

Güzel atlar ülkesi’nde ‘at yılı’ bereketi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kapadokya#Çinli Turistler#At Yılı

BAKMADAN GEÇME!