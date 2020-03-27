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Haber Giriş: 27.03.2020 - 13:56,Son Güncelleme:/

Güz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

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Güz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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Güz kelimesini günlük yaşamımız içinde oldukça fazla duymaktayız. Güz kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Peki, günlük yaşamımızda sıklıkla duyduğumuz güz eş anlamlısı kelimeleri nedir? Güz kelimesini günlük yaşamınızda bir hayli fazlaca duyuyor olabilirsiniz. Peki, güz kelimesinin anlamını biliyor muydunuz? Sizler için güz kelimesinin eş anlamları olan kelimeleri detaylıca hazırladık.

Güz kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

Güz kelimesinin Eş anlamlısı

Güz kelimesinin eş anlamlısı " Sonbahar" kelimesidir. Güz kelimesi aynı zamanda sonbahar da demektir. Dolayısıyla bu kelimeyi güz eş anlamlısı olarak da kullanmamızda herhangi bir problem yoktur. Güz kelimesinin sonbahar kelimesi ile aynı cümle içerisinde kullandığımız taktirde anlam bütünlüğü bozulmaz.

 Sonbahar Kelimesinin Karşılaştırılması

 Sonbahar kelimesini de günlük yaşamımız süresince oldukça fazla duyarız. Sonbahar kelimesi, güz kelimesi ile eş değer bir özellik barındırmaktadır. Bu doğrultuda güz kelimesi ile son bahar kelimesinin aynı cümle içerisinde kullanılması halinde herhangi bir yanlışlık durumuna neden olmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne baktığımız taktirde sonbahar kelimesinin güz kelimesi ile eşdeğer olduğunu görmekteyiz.

 

 

 

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