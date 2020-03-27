Güz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Güz kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

Güz kelimesinin Eş anlamlısı

Güz kelimesinin eş anlamlısı " Sonbahar" kelimesidir. Güz kelimesi aynı zamanda sonbahar da demektir. Dolayısıyla bu kelimeyi güz eş anlamlısı olarak da kullanmamızda herhangi bir problem yoktur. Güz kelimesinin sonbahar kelimesi ile aynı cümle içerisinde kullandığımız taktirde anlam bütünlüğü bozulmaz.

Sonbahar Kelimesinin Karşılaştırılması

Sonbahar kelimesini de günlük yaşamımız süresince oldukça fazla duyarız. Sonbahar kelimesi, güz kelimesi ile eş değer bir özellik barındırmaktadır. Bu doğrultuda güz kelimesi ile son bahar kelimesinin aynı cümle içerisinde kullanılması halinde herhangi bir yanlışlık durumuna neden olmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne baktığımız taktirde sonbahar kelimesinin güz kelimesi ile eşdeğer olduğunu görmekteyiz.