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Gündem
Sedat İSKENDEROĞLU/DHA
Haber Giriş: 04.07.2021 - 18:17 | Son Güncelleme:

Güvercin tartışmasının sonu kötü bitti

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Güvercin tartışmasının sonu kötü bitti

Hatay'da başından tabancayla vurulan Murat Demirkıran'ın (43), güvercin yakalama yüzünden çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.

İddiaya göre, Murat Demirkıran, S.Ö. (34) arasında güvercin yakalaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle S.Ö.'nün tabancasından çıkan kurşun Demirkıran'ın başına isabet etti. Demirkıran kanlar içerisinde yığılırken, S.Ö. ise olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Demirkıran, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Demirkıran, hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan S.Ö., polis ekipleri tarafından yakalandı. S.Ö.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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