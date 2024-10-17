×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güvenpark saldırısında 1 numaraya 5 bin yıl

Güncelleme Tarihi:

#Kızılay#Güvenpark#Dava
Güvenpark saldırısında 1 numaraya 5 bin yıl
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 07:00

Ankara Kızılay’daki Güvenpark otobüs duraklarında 13 Mart 2016’da bomba yüklü otomobille düzenlenen ve 36 kişinin hayatını kaybetmesi ve 344 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili Yargıtay’ın bozma kararının ardından tekrar hâkim karşısına çıkan 6 sanıklı davada karar açıklandı.

Haberin Devamı

 Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamayı kabul etmeyerek beraat istedi.

37 MÜEBBET ALMIŞTI

Mahkeme daha önce 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Mehmet Veysi Dolaşan’ın “kasten öldürme suçuna yardım” suçundan 36 kez, “nitelikli adam öldürmeye teşebbüse yardım” suçundan da 341 kez olmak üzere toplam 5 bin 172 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Velat Cin hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 12 yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme, sanık Neval Basut’u da “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.   Kararda Dolaşan’ın, Seher Çağla Demir’in eylemi gerçekleştirmek üzere Ankara’ya gitmesi için gerekli koşulların sağlanmasında, bomba yapımında kullanılacak malzemelerin Ankara’ya naklinde görev aldığı; bombaları teslim ettikten sonra Vahit Ayçil’in emri ile Şanlıurfa’ya döndüğü ve patlama anında olay mahallinde olmadığı belirtildi.   

Haberin Devamı

CHP’DEN AÇIKLAMA

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ile birlikte davanın karar duruşması öncesi Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Gökçen, “ Hiçbir kamu görevlisi bakımından soruşturma izni verilmiş değil, hiçbir kamu görevlisi yargılanmış değil” diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kızılay#Güvenpark#Dava

BAKMADAN GEÇME!