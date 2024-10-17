Güvenpark saldırısında 1 numaraya 5 bin yıl

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamayı kabul etmeyerek beraat istedi.

37 MÜEBBET ALMIŞTI

Mahkeme daha önce 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Mehmet Veysi Dolaşan’ın “kasten öldürme suçuna yardım” suçundan 36 kez, “nitelikli adam öldürmeye teşebbüse yardım” suçundan da 341 kez olmak üzere toplam 5 bin 172 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Velat Cin hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 12 yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme, sanık Neval Basut’u da “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararda Dolaşan’ın, Seher Çağla Demir’in eylemi gerçekleştirmek üzere Ankara’ya gitmesi için gerekli koşulların sağlanmasında, bomba yapımında kullanılacak malzemelerin Ankara’ya naklinde görev aldığı; bombaları teslim ettikten sonra Vahit Ayçil’in emri ile Şanlıurfa’ya döndüğü ve patlama anında olay mahallinde olmadığı belirtildi.

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CHP’DEN AÇIKLAMA

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ile birlikte davanın karar duruşması öncesi Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Gökçen, “ Hiçbir kamu görevlisi bakımından soruşturma izni verilmiş değil, hiçbir kamu görevlisi yargılanmış değil” diye konuştu.