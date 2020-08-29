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Haber Giriş: 29.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Güvenlikte ‘KAAN’ devrede

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Güvenlikte ‘KAAN’ devrede
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Emniyet Genel Müdürlüğü, özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleri ile etkili iletişimi, etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla başlatılan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) ülke genelinde faaliyete geçti.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, KAAN uygulamasıyla özel güvenlik görevlilerinin çalıştıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri başta olmak üzere tüm alanlarda etkin, verimli, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunularak halka verilen güvenlik hizmetinin kalitesinin arttırılması amaçlandı.

KAAN, 5 Ağustos itibarıyla ülke genelinde 2 bin 503 ayrı noktada 68 bin 727 özel güvenlik görevlisi ve 11 bin 574 genel kolluk personeliyle yürütülmeye başlandı.

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