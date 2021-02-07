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Haber Giriş: 07.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine kritik atama

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Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine kritik atama
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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Aygün Attar atandı.

Karar Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı. Azerbaycan doğumlu Attar, 2019’da Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı görevine getirildi. Askeri Tarih Komisyonu, Avusturya Türk Bilim Ofisi ve Dünya Türkleri Kongresi üyesi olan Prof. Dr. Aygün Attar, evli ve üç çocuk annesi. 

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