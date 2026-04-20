Güvenlik ve dijital riskleri konuştular

Toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların ardından yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Bakanlık birimlerince ilk günden itibaren sürdürülen psikososyal destek ve rehberlik hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik destek çalışmalarında herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi talimatını yineledi.

Toplantıda ayrıca okul güvenliğine ilişkin mevcut uygulamalar, risk alanları ve mevzuat kapsamındaki düzenlemeler değerlendirilirken, bu alanda planlanan yeni adımlar da gündeme alındı. Öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehditler, okul içi ve dışı güvenlik önlemleri ile bu risklere karşı geliştirilecek çözüm önerileri de masaya yatırıldı. Çocukların maruz kaldığı ya da kalabileceği tehlikelere karşı alınacak önlemler değerlendirildi.