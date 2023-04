Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ, MİT'in DEAŞ operasyonunu CNN Türk'te yorumladı...

Haberin Devamı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Gerçekten hem Irak'ta hem Suriye'de alanın her karesine hakim olan bir istihbarat yapısı görüyorsunuz. Kandil silahlı kuvvetlerin en hakim olduğu yer, orada da teröristlere rahat yok, Suriye'ye inelim diyorlar orada da rahat yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti Suriye'de atılan her adımı her kirli işi biliyor, görüyor ve zamanı gelince hareket geçiyor. Bu hem DEAŞ'ın hem de Batı'nın çöküşünü gösteriyor. DEAŞ'ın ABD tarafından kurulduğunu ve beslendiğini asla unutmayalım. Bunu ben değil ABD Başkanı Trump dedi. Hatırlayın DEAŞ'lı teröristlerin kahkahalar eşliğine ABD tarafından tahliye edildiğini görmüştük, görüntüleri BBC servis etmişti. Bunun için bu teröristler bir yerlere götürülüyor saldırı için yorumunu yapmıştık, Afganistan'da ortaya çıkmışlardı.

Haberin Devamı

Irak Şam İslam Devleti, kökünde İslam devleti olan bir örgüttü, daha sonra içinde Budist'in, Katolik'in olduğunu gördük. Dünya o zaman bu örgütün kurmaca bir örgüt olduğunu anlamıştı. Bu örgüte karşı ABD daha sonra YPG'yi ve SDG'yi ortaya sürdü DEAŞ ile mücadele için. Dünyanın buna da inanmasını bekledi. Bunların hepsi Türkiye tarafından göründü, kollandı, ve cevabı verildi. Fas'ta DEAŞ'la mücadele için bir toplantı gerçekleştirildi. Bakan Çavuşoğlu burada DEAŞ'la mücadele için terör örgütleriyle işbirliği yerime devletlerle işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.ABD bu konularda samimi olmadığı için bu süreci terör örgütleriyle yürüttü. Trump, ABD'nin DEAŞ'la mücadelesinin bittiğini söyledi, 'Ben Türkiye'ye güveniyorum son kalan çapulculardan da kurtulacaktır' dedi. Buna Trump'ın yakınlarından da tepki geldi. DEAŞ'la mücadelemiz bitmedi diye açıklama yaptılar. DEAŞ'la Türkiye'den başka mücadele eden yok.