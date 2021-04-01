Güvenlik soruşturması teklifi reddedildi

İşari yöntemle yapılan oylama sürerken, iktidar ve muhalefet salonda kendilerinin çoğunlukta olduğunu söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özel, “Biz çoğuz” derken, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise “Biz fazlayız” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise muhalefeti işaret ederek, “iki el kaldırıyor, iki el” dedi. Oturumu yöneten CHP’li Başkanvekili Haydar Akar da oylamanın sonucunu “kabul edilmemiştir” diye açıkladı. Bu sonuçla maddelerinin görüşülmesine geçilemeyen teklif teknik olarak gündemden düşerken, muhalefet sıralarından alkışlar yükseldi. AK Partililer ise sonuca itiraz etti. Uzun süren görüşmelerden de bir sonuç çıkmayınca, Akar oturumu kapattı. AK Parti, bu sonuçla gündemden düşen ve bir yıl süreyle de bir daha görüşülemeyecek teklifle ilgili krizi aşmak için formül arayışlarına girdi.

Teklifin reddedildiğinin açıklanması üzerine CHP milletvekilleri büyük sevinç yaşadı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekillerini alkışladı.

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