Güvenlik personeli görevden alındı… Kız yurdunda ‘yabancı şahıs’ alarmı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 07:00

İTÜ Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu’na gizlice giren M.K.,  iddiaya göre katları dolaşıp odalara girerek içerideki öğrencilere el salladı.

Öğrencilerin ihbarı üzerine harekete geçen yurt güvenliği, kısa sürede şahsı polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan M.K.’nın, emniyetteki işlemlerinin ardından “hayasızca hareketlerde bulunmak”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması adına sürecin takipçisi olacağını dile getiren İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İLAVE TEDBİRLER...

“Olaya ilişkin incelemelerde durumun hem yurt resepsiyonu hem de güvenlik birimlerinde oluşan zafiyetle ilişkili olduğu belirlendi. Güvenlik ve resepsiyon personeli görevden alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Üniversitemiz genelinde idari ve yönetim birimleri dahil olmak üzere kapsamlı bir inceleme başlatıldı ve tüm güvenlik uygulamalarına ilave tedbirler ivedilikle devreye alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sorumluluğunda yürütülüyor.”  

 

 

