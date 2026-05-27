Güvenlik nöbeti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram trafiği önlemlerine ilişkin video mesaj yayınladı. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Bugün milyonlarca vatandaşımız yollarda. Kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor. Bayram, bu ülkenin en büyük buluşma zamanıdır. Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız” ifadelerini kullandı.

BODRUM’DA BAYRAM TRAFİĞİ: 150 BİN ARAÇLA 500 BİN KİŞİ GELDİ

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi denetimler artırıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, “Plaka Tanıma Sistemi’nden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç girişi oldu, bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz yüzde 90 doluluk oranında” dedi.

Yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı tatili yoğunluğu öncesinde Antalya’da deniz polisi ekipleri sahillerde denetimlerini artırdı. Boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla sahilde devriyelerini sıklaştıran ekipler, yüksek manevra kabiliyetine sahip hizmet botlarıyla 7 gün 24 saat görev yapıyor.