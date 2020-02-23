Güvenlik masrafı 1.5 Euro'ya kadar yükseldi! Karadağlı mafya babası İstanbul'a uçtu

Skaljari mafyasından olan İgor K. 28 Ocak’ta memleketi Karadağ’ın başkenti Podgorica’da bir tren yolu geçidinde arabasında silahlı saldırıya uğradı. 25 kurşunun sıkıldığı saldırıda, 7 kurşun İgor K.’ya isabet etti. Tedavi olmak için özel bir ambulans uçakla 7 Şubat’ta Almanya’daki Hannover Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Acil ameliyata alınan İgor K.’nın mafya bağlantısı bir gün sonra ortaya çıktı. Mafya babasının saldırıya uğrayacağı şüphesiyle Hannover polisi hastaneyi kaleye çevirdi ve özel timlerle hastane kordon altına alındı. Çünkü uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı söylenen Skaljari ile rakip bir mafyanın 2014’ten bu yana süren hesaplaşmasında şimdiye kadar yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetmişti.



ENFEKSİYON KAPTI



Hastanede birkaç kez ameliyat olan İgor K.’nın koruma masrafları Almanya’da kriz yarattı. Günde güvenlik masraflarının 100 bin Euro olduğu, 15 günde 1.5 milyon Euro’ya çıktığı iddia edildi. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanlığı eleştiriler üzerine sınır dışı için İgor K.’ya baskı yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre İgor K. hakkında sınır dışı kararı çıkarıldı. Baskılar üzerine yaraları iyileşmeye başlayan ancak hastane enfeksiyonu kapan mafya babası İstanbul’a uçmaya razı oldu. İgor K., cuma günü güvenlik nedeniyle Alman polisine ait bir helikopterle hastaneden alınıp Hannover’deki havaalanına getirildi. Burada TC KJA, Hawker Beechcraft 400 XP tipi ambulans uçağa bindirilen yaralı İstanbul’a uçtu. Ancak İgor K., İstanbul’da mı yoksa Türkiye’nin herhangi bir yerindeki hastaneye mi yatırıldı bilinmiyor. Alman basını sırra kadem basan İgor K.’nın izini arıyor.