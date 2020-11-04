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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 12:19 | Son Güncelleme:

Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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GAZİANTEP'te, 2 evden hırsızlık yapan, güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli, tutuklandı.

25 Eylül ve 20 Ekim tarihlerinde Binevler ve Güneş Mahallelerindeki iki evden hırsızlık yapıldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, hırsızlıkların meydana geldiği evlerin bulunduğu apartmanlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada, her iki evden hırsızlığın aynı kişi tarafından yapıldığını belirleyen polis, kimliğini saptadığı şüpheliyi adresine düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

 

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