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Güvenlik görevlisini, eşini telefonla arayarak rahatsız ettiği için öldürmüş

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#Adana#Sarıçam#Cinayet
Güvenlik görevlisini, eşini telefonla arayarak rahatsız ettiği için öldürmüş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 11:22

Adana’da tartıştığı güvenlik görevlisi Gökhan Şahin’i (32), bıçaklayarak öldüren Cihad Abalı (34) ile kayınbiraderi Erhan Üstündağ (34), tutuklandı. Abalı, eşini cep telefonuyla arayarak rahatsız ettiği için Şahin’i öldürdüğünü öne sürdü.

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Olay, 6 Haziran günü saat 23.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki KYK Kutul Amare Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Yurdun güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, yanına gelen Cihad Abalı ile onun kayınbiraderi Erhan Üstündağ ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Üstündağ, evli ve 2 çocuk babası Şahin’i tekmeleyip, yumruklayarak darbetti. Abalı ise kaçmaya çalışan Şahin’i bıçaklayarak ağır yaraladı. Şahin, sırtına aldığı 5 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise yurt bahçesinden çıkıp kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gürültü üzerine bahçeye çıkan bazı öğrenciler, Şahin’i yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine yurda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı’nda defnedildi.

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Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkallerini tespit ettiği şüphelileri, olay yerine yakın bir bölgede yakaladı. Şüpheli Cihad Abalı ifadesinde, eşi Z.A.’yı rahatsız ettiği ve cep telefonundaki aramaları gördüğü gerekçesiyle Şahin ile tartışıp, öldürdüğünü iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihad Abalı ile Erhan Üstündağ, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Adana#Sarıçam#Cinayet

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