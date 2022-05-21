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Güvenlik görevlisine kurşun yağdırmıştı... Tutuklandı

#Aydın#Mahkeme#Tutuklama
Güvenlik görevlisine kurşun yağdırmıştı... Tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün gece saatlerinde bir mekanda alkol alan ve arkadaşıyla tartışan adam, kendisini mekandan dışarıya çıkarmak isteyen güvenlik görevlisine kurşun yağdırmıştı. Kıskıvrak yakalanan adam bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde bir mekanda gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mekanda alkol alan H.B.S. ve U.Y., kendi aralarında tartışmaya başladı. İddiaya göre birbirlerine küfür eden ikiliyi, mekanda güvenlik görevlisi olan T.A., dışarıya çıkarmak istedi.

Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen H.B.S., belinden silahını çıkartarak güvenlik görevlisi T.A.'ya kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan H.B.S., bugün Kuşadası Adliyesine sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan H.B.S. tekrar cezaevine gönderildi. Arkadaşı U.Y. ise serbest bırakıldı.

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#Aydın#Mahkeme#Tutuklama

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