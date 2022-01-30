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Güvenlik görevlisi olarak başladığı hayvanat bahçesinde yılan bakıcısı oldu

#Kayseri#Hayvanat Bahçesi#Yılan
Güvenlik görevlisi olarak başladığı hayvanat bahçesinde yılan bakıcısı oldu

Kayseri'de 3 çocuk annesi Sevda Engür (46), 6 yıl önce güvenlik görevlisi olarak başladığı hayvanat bahçesinde yılanlara olan ilgisiyle yılan bakıcısı oldu. 3 yıldır her gün boa ve pitonların da aralarında olduğu yılanların 8 saat bakımını yapan Engür, "Yılanlar birçok insan tarafından soğuk hayvanlar olarak nitelendirilse de bütün hayvanlarda olduğu gibi sürüngenlere de sevgi ile yaklaşırsanız, tehlike arz etmezseniz korkulacak hayvanlar değiller. Ben, 3 çocuk annesi olarak yılanlara anne şefkati ile elimden geldiği kadar sevgi ve ilgi gösteriyorum" dedi.

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Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi Sevda Engür, 2016 yılında Kocasinan ilçesinde bulunan Anadolu Harikalar Diyarındaki Hayvanat Bahçesi'nde güvenlik görevlisi olarak işe başladı. Burada görev yaparken her fırsatta sürüngen evini ziyaret eden ve yılanlara ilgi gösteren Engür, 3 yıl sonra hayvanat bahçesi yönetimine başvurarak sürüngen evinde çalışmak istediğini söyledi. Gerekli değerlendirme ve eğitimin ardından Sevda Engür, sürüngen evinin bakım görevlisi olarak çalışmaya başladı. Hafta içi her gün 08.00'de işe başlayan ve 17.00'ye kadar çalışmalarını sürdüren Engür, aralarında boa ve piton da bulunan 17 yılana bakıyor. ​Yılanları omzuna alarak yuvaların temizliğini ve nem değerini ayarlayan Engür, bir süre boynuna gezdirdiği yılanları daha sonra yuvasına bırakıyor.

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'ANNE ŞEFKATİ İLE SEVGİ GÖSTERİYORUM'

Her fırsatta omzuna aldığı yılanları, ziyarete gelen çocuklara sevdirten Engür, şunları söyledi:

"Ben, hayvanat bahçesinde güvenlik görevlisi olarak işe başladım. Sürüngenlere olan ilgimi amirlerime söyledim. Onlar da gerekli eğitimleri verdikten sonra son 3 yıldır sürüngen evinde 17'ye yakın yılanın bakımını yapıyorum. Sabah işe geldiğimde yılanların yuvalarının temizliğini yapıyorum. Isı ve nem dengesini ayarladıktan sonra veterinerlerin nezaretinde beslenmelerini gerçekleştiriyoruz. Yılan bakımı yaparken gözlem yapıyorsunuz. Ona sevginizi gösteriyorsunuz. Yılanlar birçok insan tarafından soğuk hayvanlar olarak nitelendirilse de bütün hayvanlarda olduğu gibi sürüngenlere de sevgi ile yaklaşırsanız, tehlike arz etmezseniz korkulacak hayvanlar değiller. Ben, 3 çocuk annesi olarak yılanlara anne şefkati ile elimden geldiği kadar sevgi ve ilgi gösteriyorum."

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#Kayseri#Hayvanat Bahçesi#Yılan

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