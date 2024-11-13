Güvenlik görevlisi eşi Elif Bal'ı öldürüp yaşamına son vermişti! Caninin son paylaşımı ortaya çıktı... Dehşet anları kamerada

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Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahraman Bal (27) isimli şahıs bir süredir geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Bal'ı (25) sabah işe gitmek için servis beklediği sırada tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Kahraman Bal'ın eşini öldürdükten sonra intihar ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahsın montunun içindeki tabancayı çıkardıktan sonra eşi Elif Bal'a 2 el ateş etme anları saniye saniye yer aldı.

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Görüntülerin devamında karı-kocanın yere yığılmasının ardından olay sırasında çevrede bulunan vatandaşların panikle sağa sola kaçıştığı görülüyor.

SON SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Eşini öldürdükten sonra yaşamına son veren Kahraman Bal'ın olaydan saatler önce sosyal medyada yaptığı paylaşım yaptığı ortaya çıkmıştı. Bal'ın yaptığı paylaşımda Nazım Hikmet'in şiirine yer verirken, "Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil" ifadeleri yer almıştı. Feci olayda hayatını kaybeden genç çiftin 5 yaşında bir kız çocukları olduğu, Elif Bal'ın ise Nizip Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.