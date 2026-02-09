×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güvenlik görevlisi adliyede ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Adliye#Antalya#Güvenlik Görevlisi
Güvenlik görevlisi adliyede ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 13:44

Antalya Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi olan Türker Çetinkaya (45), adliye binası tuvaletinde ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Türker Çetinkaya, bodrum kattaki personel tuvaletinde yanındaki silahla birlikte ölü bulundu.

Güvenlik görevlisi adliyede ölü bulundu

İhbarla olay yerine adliye polisi, güvenlik görevlileri ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı. Sabah saatlerinden itibaren sık sık tuvalete gittiği belirlenen Çetinkaya'nın evli ve 10 yaşında bir çocuğu bulunduğu belirtildi. Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Türker Çetinkaya'nın, intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Haberin Devamı

Güvenlik görevlisi adliyede ölü bulundu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adliye#Antalya#Güvenlik Görevlisi

BAKMADAN GEÇME!