Güvenlik amiri, yardımcısını öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay, 23 Nisan Salı günü saat 19.00 sıralarında Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan Erdal Çaycı (43) ile 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay (47) arasında tartışma çıktı. Vardiya tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Hastanenin sistem odasındaki kavgada Erdal Çaycı, sopayla Atilla Ay'ı darbetmeye başladı. Atilla Ay olay yerinde hayatını kaybederken, Erdal Çaycı polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Atilla Ay'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Atilla Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Saldırgan ise gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Haberin Devamı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Erdal Çaycı Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli Erdal Çaycı ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“İKİ AYDIR NÖBET LİSTELERİ YÜZÜNDEN TARTIŞIYORDUK"

Erdal Çaycı hakimlikteki ifadesinde, "İki aydır nöbet listeleri yüzünden tartışıyorduk. Birkaç kez kendisini bu sebeple uyardım. Beni dinlemedi. Üstüne küfür etti. Önce o yanında duran sopaya yöneldi. Bende sağ tarafımda duran sopayı elime aldım. Savurduğumda omzuna vurmayı amaçladım ama başına geldi. Birkaç kez vurdum" ifadelerini kullandı.