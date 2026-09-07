Güvende yaşamak istiyorum

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Uğur Atılkan’ın kendisini kısa süreliğine bırakmasının ardından evden kaçan genç kadın, komşularına sığındı. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri Uğur Atılkan’ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Atılkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Atılkan hakkında ‘silahla tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından iddianame hazırlandı.

‘4 SAAT BOYUNCA DARBEDİLDİM’

Seda Nur Atılkan, olay gecesi eşinin madde kullandığını ve ardından kendisini darbetmeye başladığını belirtip yaşadıklarını şöyle anlattı:

“3 kez öldürülmeye çalışıldım. 4 saat boyunca işkence gördüm. Bunları anlatmak çok zor. Anlattıkça o anları tekrar yaşıyorum. Olay gecesi madde alıyordu. Sonrasında beni darbetmeye başladı. Canımın yandığını söyledikten sonra üzerime oturdu. Şarj kablosuyla ‘Bugün hayal ettiğim gün olacak’ diyerek beni boğmaya çalıştı. Öldüm sandım ama bayılmışım. Yumruklarla ayıldım. Kafatasımı, kollarımı, dudaklarımı ısırıyor, belinden çıkardığı kemerle boğmaya çalışıyordu. Kendimi Allah’a teslim ettim ama yine ölememişim.

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Uyandığımda yine üzerimdeydi ve elinde bıçak vardı. Beni doğrayacağını söylüyordu. Sonrasında da çocuklarımızı öldüreceğini söylüyordu. Bıçağı boğazıma dayadı. Bir yandan darbetmeye devam ediyordu. Üzerimden kalkıp banyoya gitti. Tanınmaz haldeydim. Suyun sesini duyduğum an evden kaçıp komşularıma sığındım. Polise haber verdiler ve o şekilde kurtuldum.”

‘ÇOCUKLARIM BOYNU BÜKÜK KALMASIN’

Daha önce de şiddet ve tehdit gördüğünü belirten Seda Nur Atılkan, olayın ardından eşinin ailesinin hastaneye geldiğini ve kendisinden şikâyetçi olmamasını istediğini dile getirerek, “Beni tehdit ettiler. 5 senedir hep çocuklarımla, ailemle tehdit edildim. 5 senedir bu hayatı yaşıyorum. Davanın ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ten açıldığını öğrendim. Ben o gece canice öldürülmeye çalışıldım. Çocuklarım için hayatta kalmaya çabaladım. Adalet istiyorum. Ölmek istemiyorum. Çocuklarım annesiz kalmasın. Güvende yaşamak ve sesimin duyulmasını istiyorum. Devletimiz çocuklarıma ve bana sahip çıksın. Çocuklarım ömür boyu boynu bükük kalmasın” diye konuştu.