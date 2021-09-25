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‘Güven veren programla faiz iner’

#Merkez Bankası#Faiz#Faik Öztrak
‘Güven veren programla faiz iner’

Faizin bir puan inmesiyle dövizin artışa geçtiğini söyleyen CHP Sözcüsü Öztrak, “Kışımızı ‘kara kışa’ çevirecek zamlar ufukta gözüktü. Vatandaş zam yağmuruna şimdiden hazırlansın. Yüzde 18’e indirilen politika faiziyle bile dünyada en yüksek faize sahip 9. ekonomiyiz” diye konuştu.

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(ANKARA) CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın faiz kararını eleştirerek, “Faizin inmesini en çok biz isteriz. Ama güven veren bir programı ortaya koymaları lazım” dedi.

Öztrak düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Erdoğan daha geçtiğimiz ay, ‘Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz’ dedi. Enflasyon ağustosta düşmedi. Aynı Merkez Bankası Başkanı, Erdoğan’ın uçağının tekerlekleri Türkiye’de piste değmeden, hesaba, kitaba bakmadan faize müdahale etti.

GÜVEN VEREN PROGRAM

Kışımızı ‘kara kışa’ çevirecek zamlar ufukta gözüktü. Vatandaş zam yağmuruna şimdiden hazırlansın. Faizin inmesini en çok biz isteriz. Ama bunun için güven veren programı ortaya koymaları lazım.

Bu arada Çanakkale Köprüsü’nde bir otomobilin geçiş ücreti 15 euro artı KDV olarak bağlanmış. Çanakkale geçilmez ama bu paraya Çanakkale Köprüsü hiç geçilmez.

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İTTİFAKTA GÖRMEK İSTERİZ

(İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in DEVA ve Gelecek Partisi’ni de Millet İttifakı’nda görmek istediklerine ilişkin sözleri) Biz de tabii ki arzu ediyoruz.”

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#Merkez Bankası#Faiz#Faik Öztrak